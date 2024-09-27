Позичали гроші через Instagram: на Харківщині судитимуть групу шахраїв

Зловмисники привласнювали чужі акаунти в Instagram та розсилали прохання про надання коштів у борг від імені власника зламаного акаунту.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Викрили трьох членів організованої злочинної групи кіберполіцейські та слідчі поліції.

У лютому 2024 року правоохоронці встановили особи зловмисників, які викрали у двох користувачів мережі Інтернет облікові записи соціальної мережі Instagram та від їх імені розповсюдили неправдиву інформацію з проханням позичити гроші. Внаслідок шахрайських дій порушники заволоділи коштами та спричинили 24-м потерпілим матеріальну шкоду на суму 71 тисяча гривень.

Шахраї в соціальній мережі розсилали фішингові посилання на форму голосування з різних питань, яка вимагала авторизацію в Instagram. Після чого до Telegram-боту шахраїв надходили авторизовані дані користувачів Instagram. Зі скомпрометованих акаунтів зловмисники розсилали колу друзів потерпілого прохання про позику грошей.

Учасниками організованої шахрайської групи виявилися 23-річні мешканці міста Житомир. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено сім одиниць комп’ютерної техніки, 12 телефонів, банківські картки, готівку.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці завершили розслідування щодо членів злочинної групи й направили до суду обвинувальний акт за ч. 2, 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 3, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости