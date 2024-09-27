У Харкові викрили батька і сина: допомагали зняти чоловіка з військового обліку за винагороду

У скоєнні злочину поліцейські Харкова викрили батька і сина.

За вплив на рішення військово-лікарської комісії з встановлення неправдивого діагнозу зловмисники отримали 3600 доларів США, повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що 61-річний харків’янин здійснював вплив на свого сина, який працює лікарем та є членом військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування.

Чоловік наполягав на встановленні неправдивого діагнозу для «клієнта» й видачі виписки з медичної картки хворого для подальшого зняття його з військового обліку на підставі недійсного діагнозу.

Передплату в сумі 40 тисяч гривень батько отримав 15 серпня. За ці гроші «замовнику» надали на підтвердження довідку та виписку про стаціонарне лікування.

12 вересня 61-річний чоловік отримав другу частину винагороди в сумі 2600 доларів. Поліцейські затримали зловмисника під час передачі грошей та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

Крім того, слідчі зібрали докази для притягнення до відповідальності й 29-річного сина – лікаря, який надавав сфальсифіковану медичну документацію та спільно з 61-річним батьком запевняв громадянина про можливість зняття з військового обліку на підставі цих документів.

Співучаснику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости