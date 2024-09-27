Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:48
Просмотров: 26

У Харкові викрили батька і сина: допомагали зняти чоловіка з військового обліку за винагороду

У Харкові викрили батька і сина: допомагали зняти чоловіка з військового обліку за винагороду

У скоєнні злочину поліцейські Харкова викрили батька і сина.

За вплив на рішення військово-лікарської комісії з встановлення неправдивого діагнозу зловмисники отримали 3600 доларів США, повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що 61-річний харків’янин здійснював вплив на свого сина, який працює лікарем та є членом військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування.

Чоловік наполягав на встановленні неправдивого діагнозу для «клієнта» й видачі виписки з медичної картки хворого для подальшого зняття його з військового обліку на підставі недійсного діагнозу.

Передплату в сумі 40 тисяч гривень батько отримав 15 серпня. За ці гроші «замовнику» надали на підтвердження довідку та виписку про стаціонарне лікування.

12 вересня 61-річний чоловік отримав другу частину винагороди в сумі 2600 доларів. Поліцейські затримали зловмисника під час передачі грошей та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

Крім того, слідчі зібрали докази для притягнення до відповідальності й 29-річного сина – лікаря, який надавав сфальсифіковану медичну документацію та спільно з 61-річним батьком запевняв громадянина про можливість зняття з військового обліку на підставі цих документів.

Співучаснику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 