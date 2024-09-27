Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 91

У Харкові виявили шахрая: позичив бензопилу та не повернув

У Харкові виявили шахрая: позичив бензопилу та не повернув

Зловживаючи довірою потерпілою, чоловік взяв у знайомої покористуватися бензопилу і не повернув.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 серпня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася мешканка Основ`янського району та повідомила про злочин.

В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що до заявниці підійшов її знайомий та попросив бензопилу начебто для проведення ремонтних робіт. Жінка добровільно віддала чоловіку свій інструмент, який він не повернув. Зловмисник спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 5 тисяч гривень.

Працівники відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 1994 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 