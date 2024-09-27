У Харкові виявили шахрая: позичив бензопилу та не повернув

Зловживаючи довірою потерпілою, чоловік взяв у знайомої покористуватися бензопилу і не повернув.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 серпня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася мешканка Основ`янського району та повідомила про злочин.

В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що до заявниці підійшов її знайомий та попросив бензопилу начебто для проведення ремонтних робіт. Жінка добровільно віддала чоловіку свій інструмент, який він не повернув. Зловмисник спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 5 тисяч гривень.

Працівники відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 1994 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости