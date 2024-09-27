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Ґвалтував та розбещував хлопчиків у Харкові: колишній вчитель фізкультури ховався у монастирі

Ґвалтував та розбещував хлопчиків у Харкові: колишній вчитель фізкультури ховався у монастирі

За процесуального керівництва однієї з окружних прокуратур Харкова чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова.

Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів.

Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років.

Надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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