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Харківʼянка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам уникнути служби в армії: жінку затримано

Харківʼянка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам уникнути служби в армії: жінку затримано

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 56-річній жінці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що харківʼянка допомагала чоловікам уникнути служби в армії.

Вона повідомляла, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може «допомогти» з проходженням військово-лікарської комісії.

За «роботу» вона оголошувала суму у розмірі 29 тис. доларів США.

За злочинним планом, її «клієнтам» мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що давало б можливість виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова.

Перевіряється причетність інших осіб до вказаної «схеми». Слідство триває.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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