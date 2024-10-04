Розлютився на знайомого й бив по голові доки той не помер: на Харківщині затримали вбивцю

Слідчі Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив свого знайомого.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час конфлікту господар будинку бив свого гостя до тих пір, поки той не помер. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчі зʼясували, що 2 жовтня 29-річний житель селища Нова Водолага за місцем мешкання розпивав спиртні напої з 59-річним знайомим. Раптом між чоловіками виникла сварка, під час якої господар розлютився на свого опонента та завдав декілька ударів в обличчя кривдника.

Потерпілий впав на підлогу, але зловмисника це не зупинило і він продовжив його лупцювати, поки останній не перестав подавати ознак життя.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.3 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости