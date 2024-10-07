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У Харківському районі частково відновили залізничне полотно, пошкоджене обстрілом

У Харківському районі частково відновили залізничне полотно, пошкоджене обстрілом

Фахівці Укрзалізниці частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок російського бомбардування у ніч на 7 жовтня. Це дає змогу відновити сполучення потягів за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Перший потяг із Харкова у напрямку Дергачів і Нової Козачої вирушив о 15:10. Зворотній має вирушити із Нової Козачої о 16:50. Далі потяги курсуватимуть за встановленим розкладом.

Агентство Телевидения Новости

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