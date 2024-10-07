Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 64

На Харківщині евакуювали 37 жителів Куп’янського району за три дні

На Харківщині евакуювали 37 жителів Куп’янського району за три дні

З 5 по 7 жовтня вдалося вивезти 37 жителів Купʼянської громади, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад Харківщини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З селища Ківшарівка забрали 20 громадян, 12 – з Куп’янська, двох людей вивезли з селища Куп’янськ-Вузловий, а також по одному громадянину – з сіл Кучерівка, Кругляківка та Подоли.

З початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано 349 мешканців, з Купʼянської міської територіальної громади – 156 жителів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 