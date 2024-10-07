Сегодня 17:22
Просмотров: 64
На Харківщині евакуювали 37 жителів Куп’янського району за три дні
З 5 по 7 жовтня вдалося вивезти 37 жителів Купʼянської громади, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад Харківщини.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
З селища Ківшарівка забрали 20 громадян, 12 – з Куп’янська, двох людей вивезли з селища Куп’янськ-Вузловий, а також по одному громадянину – з сіл Кучерівка, Кругляківка та Подоли.
З початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано 349 мешканців, з Купʼянської міської територіальної громади – 156 жителів.