На Харківщині евакуювали 37 жителів Куп’янського району за три дні

З 5 по 7 жовтня вдалося вивезти 37 жителів Купʼянської громади, Курилівської та Петропавлівської територіальних громад Харківщини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З селища Ківшарівка забрали 20 громадян, 12 – з Куп’янська, двох людей вивезли з селища Куп’янськ-Вузловий, а також по одному громадянину – з сіл Кучерівка, Кругляківка та Подоли.

З початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано 349 мешканців, з Купʼянської міської територіальної громади – 156 жителів.

Агентство Телевидения Новости