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На Харківщині розширили перелік населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію

На Харківщині розширили перелік населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію

У Харківській області ще у двох населених пунктах Борівської громади оголосили обов’язкову евакуацію

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Відповідне розпорядження «По проведення обов’язкової евакуації населення в окремих населених пунктах Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району» підписали сьогодні, 7 жовтня.

«Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих жителів», – зазначає начальник Борівської селищної військової адміністрації  Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.

Служба у справах дітей Борівської громади проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми.

«Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. Кожному буде надана допомога в оформленні документів та інше», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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