У Харкові відправили за ґрати чоловіка, який став директором лісгоспу при окупантах

За матеріалами розслідування ДБР Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,5 року. Також у колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Агентство Телевидения Новости