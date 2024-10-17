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На Харківщині викрито чергового поплічника окупантів: працював в окупаційній адміністрації

На Харківщині викрито чергового поплічника окупантів: працював в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 27-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець селища Борова Ізюмського району під час окупації населеного пункту добровільно працював на ворога.

У червні 2022 року він обійняв посаду «спеціаліста сектору внутрішньої політики Борівського територіального управління» в окупаційній адміністрації. Свої обов’язки колаборант виконував до вересня 2022 року.

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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