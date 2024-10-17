Двоє закладників, які збували психотропи в Харкові, відбуватимуть покарання за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винними 29-річного чоловіка та 33-річну жінку в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропів, у тому числі в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Їм призначено покарання у виді 9 та 8 років позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, займався збутом психотропної речовини разом зі своєю співмешканкою. Зловмисники виконували функції «кур’єрів» і розкладали згортки з PVP по Харкову.

Діючи за попередньою змовою, закладники фотографували місця схованок та надалі надсилали координати кінцевим покупцям.

Правоохоронці викрили закладників у квітні цього року під час чергової «робочої зміни».

У суді вину повністю визнала лише жінка. Обвинувачений своєю чергою заявив, що придбав психотропи виключно для особистого вживання і наполягав, що не мав на меті збувати PVP.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости