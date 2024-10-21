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На Харківщині встановили колаборанта з окупаційного «мвд рф»

На Харківщині встановили колаборанта з окупаційного «мвд рф»

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта на співпраці з ворогом під час окупації частини Харківської області. Зловмисник – 46-річний ексдільничний з Куп’янського району, який звільнився незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення Куп’янська колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Його призначили на посаду «в. о. помічника начальника чергової частини-оперативного чергового» у незаконному Управлінні окупантів.

Згідно з посадовими обов’язками, чоловік керував роботою оперативної зміни чергової частини, стежив за станом оперативної обстановки на закріпленій за ним території Куп’янська. Окрім цього, він приймав заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та організовував негайне реагування щодо їх вирішення за законодавством рф.

Так «поліцейський» допомагав функціонувати незаконному правоохоронному органу агресорів та забезпечував становлення і зміцнення російської влади на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

Після звільнення території зловмисник втік до рф. Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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