На Харківщині службовця газовидобувного підприємства підозрюють у привласненні майна

Співробітника газовидобувного підприємства у місті Красноград на Харківщині обвинувачують у привласненні майна на суму понад 2,1 млн грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловіку, як матеріально-відповідальній особі відповідно до посадових обовʼязків, було ввірено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 6 млн гривень. Отже, майно знаходилось у правомірному володінні службовця, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці та зберіганню вказаних цінностей підприємства.

Проте інвентаризаційною комісією під час перевірки виявлено недостачу на суму понад 2,1 млн гривень. Вказану суму шкоди, завданої підприємству, також підтверджено висновками комісійних судових економічних експертиз. Співробітник шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи посадову інструкцію та договір про повну матеріальну відповідальність, вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей підприємства.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури та Красноградської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости