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У Харківській обласній прокуратурі повідомили, скільки зі співробітників мають інвалідність

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, скільки зі співробітників мають інвалідність

Станом на 24 жовтня у Харківській обласній прокуратурі та 14 окружних прокуратурах працює 471 прокурор, з яких 22 мають статус особи з інвалідністю. Це становить 4,6% від загальної кількості працюючих прокурорів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Більшість з тих, хто має інвалідність, а саме 17 прокурорів, отримали групи до повномасштабного вторгнення рф. Друга група інвалідності лише у шести прокурорів, з них троє мають інвалідність з дитинства.

Серед інших підстав отримання інвалідності – онкологічні захворювання, ураження опорно-рухової системи, втрата ока, а також травми, повʼязані із захистом України.

«Для підтвердження відповідного статусу прокурори готові пройти повторні обстеження. Також повідомляємо, що у керівника Харківської обласної прокуратури та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп», – йдеться в повідомленні.

Викладена інформація передана до Офісу Генерального прокурора в межах службового розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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