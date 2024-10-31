Для удару по багатоповерхівці у Харкові окупанти застосували ФАБ-500: дані прокуратури

30 жовтня близько 22:40 збройні сили рф завдали авіаційний удар по Салтівському району Харкова. Загинув 12-річний хлопчик, постраждали 35 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхами девʼятиповерхового житлового будинку.

З-під завалів рятувальники деблокували 12-річного хлопчика з важкими травмами. Медики проводили реанімаційні заходи, дитину врятувати не вдалося.

Ще 35 людей постраждали, серед яких хлопець 11 років.

Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, щонайменше 20 авто.

Попередньо, удар по місту був завданий ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області рф.

Рятувальна операція триває.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости