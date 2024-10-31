Окупанти завдали ударів по України ракетами та «шахедами»: 17 цілей збито

У ніч на 31 жовтня 2024 року ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

З напрямків Курськ та Орел рф ворог атакував 43 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 8:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється.

Агентство Телевидения Новости