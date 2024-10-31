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У Харківській області на пожежі постраждав чоловік

У Харківській області на пожежі постраждав чоловік

30 жовтня близько 6:48 у селі Оскіл Ізюмського району сталася пожежа в приватному будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить житловий будинок на площі 60 кв. м. Загоряння о 9:10 ліквідовано.

Під час пожежі 32-річний чоловік дістав термічні опіки, постраждалого госпіталізували до ЦРЛ.

Причину загоряння встановлюють фахівці.

Агентство Телевидения Новости

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