У Харкові на Салтівці затримано чоловіка: побив співмешканку

Чоловік вчинив з жінкою сварку, поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та спричинив їй тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

30 жовтня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про домашнє насильство.

46-річна заявниця повідомила, що її співмешканець поводив себе агресивно, побив її. Потім залишив квартиру.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству щодо 31-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція нагадує: якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся безпосередньо до органів поліції або через телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.

Агентство Телевидения Новости