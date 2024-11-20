У Харкові судитимуть колаборанта, який працював в окупаційному правоохоронному органі

Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині 29-річний місцевий житель вирішив будувати кар’єру «правоохоронця». У липні 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. полицейского-водителя взвода патрульной службы» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант займався патрулюванням міста, приймав заяви і пояснення від населення, перевіряв документи і складав так звані «акти обстеження технічного укріплення та антитерористичного захисту об’єкта».

Наразі обвинувачений переховується від українських правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости