Державі буде повернуто 40 га землі вздовж російсько-українського кордону

Суд задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації про усунення перешкод державі у користуванні землями оборони.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що в січні 2020 року в приватну власність передано земельні ділянки загальною площею 40 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства. Зазначена ділянка розташована за межами населених пунктів на території Пісківської сільської ради ліквідованого Дворічанського (на цей час – Куп’янського) району Харківської області.

Надалі ділянку було продано іншій особі, а згодом — передано в оренду фермерському господарству.

Вказані землі розташовані уздовж державного кордону України та перебувають у зоні облаштування й утримання інженерно-технічних споруд та огорож державного кордону. Законодавством передбачено, що землі в межах прикордонної смуги належать до земель оборони та можуть перебувати лише у державній власності.

Вибуття земель оборони з державної власності унеможливлює їх використання для захисту нашої країни. Окружна прокуратура, відстоюючи інтереси держави, звернулась з відповідним позовом до суду.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду Харкова позовні вимоги прокуратури задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости