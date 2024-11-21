На Харківщині «ухилянт» отримав вирок суду – три роки позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець Куп’янська, який у квітні цього року був визнаний придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости