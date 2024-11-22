Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 23-29 листопада

Опубліковано графік відключень електроенергії на 23-29 листопада по Харкову та області.

Про це повідомляє Харківобленерго.

У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти.

Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти, зазначають в Укренерго.

Агентство Телевидения Новости