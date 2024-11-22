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Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 23-29 листопада
Опубліковано графік відключень електроенергії на 23-29 листопада по Харкову та області.
Про це повідомляє Харківобленерго.
У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти.
Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти, зазначають в Укренерго.