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Рятувальники евакуюють жителів Харківщини на броньованих авто: фото

Рятувальники евакуюють жителів Харківщини на броньованих авто: фото

На Куп’янщині триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів. Сьогодні, 22 листопада рятувальники допомогли п’ятьом громадянам евакуюватись з Куп’янська, який окупанти обстрілюють щодня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обов’язкова евакуація жителів організована Харківською ОВА у співпраці з Національною поліцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами.

В евакуаційних заходах брали участь шестеро рятувальників Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також дві одиниці броньованої техніки.

Агентство Телевидения Новости

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