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5 ошибок мужчин после 40 лет

5 ошибок мужчин после 40 лет

Эксперты смогли обозначить пять основных ошибок, которые допускают мужчины, достигнув 40-летнего возраста. Все они приводят к развитию проблем со здоровьем.

Мужчина в 40-летнем возрасте обществом оценивается как молодой и полный сил человек. Эксперты провели ряд исследований, которые рассказали о том, как продлить молодость «сильного пола» после 40 лет и избежать совершения ошибок.

Установлено, что в числе самых опасных ошибок, которые совершают мужчины, достигнув данного возрастного периода, оказалось всего пять, но все они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Список возглавил избыточный вес, который многие уже успели накопить к такому возрасту, а также потерять около 18% мышечной массы. Сидячий образ жизни большинства мужчин, а также нежелание заниматься спортом и приводят к такому результату. Но медики рекомендуют после достижения 40 лет не игнорировать активный образ жизни.

Именно избыточный вес приводит к нестабильному артериальному давлению, которое влияет на работу всего организма. Также определено, что в таком возрасте у мужчин уже значительно уменьшается уровень тестостерона, что негативно влияет на организм в целом, но больше всего на целостность костной ткани.

Еще одной ошибкой является неправильное питание, ведь большинство мужчин не отказывают себе в еде после 18:00, употребляя в данный период жирную пищу. Специалисты уверены в том, что устранив хотя бы несколько ошибок из своей жизни, каждый мужчина сможет продлить молодость и сберечь здоровье.

Источник:http://aspekty.net

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