Безконтрольний прийом вітамінів може призвести до серйозних наслідків

Передозування деяких препаратів може призвести до серйозних наслідків.

Велика кількість різноманітної реклами, де нас переконують терміново починати нещадну боротьбу з авітамінозом, призвело до того, що багато хто почав самостійно призначати собі прийом різних препаратів, які на їхню думку, екстрено необхідні організму.

При цьому про брак вітамінів більшість судить за статтями в інтернеті або радам знайомих, не спромігшись пройти обстеження або навіть просто звернутися за консультацією до лікаря. Але ж передозування препаратів може стати не меншою проблемою, ніж нестача чогось.

“Безконтрольний прийом вітамінів може призвести до гіпервітамінозу. Він стосується, перш за все, жиророзчинних вітамінів А, D, Е, К. Жиророзчинні вітаміни добре всмоктуються і повільно виводяться. Важче за інших протікають гіпервітамінози А і D” , – пояснила лікар-ендокринолог Олена Жучкова.

Вона порадила приймати полівітаміни, склад яких збалансований з урахуванням добового споживання. А ось монопрепарати, де кожен регулює кількість так, як йому заманеться, можуть бути дуже небезпечними.

Наприклад, про надлишок вітаміну Д організм може сигналізувати нудотою, блювотою і свербінням. Він провокує скупчення зайвого кальцію у внутрішніх органах, а у вагітних може стати причиною різних патологій плоду, включаючи хвороби кісткової системи.

Вітамін А у великих кількостях також призводить до нудоти, а також проблем із зором, випадання волосся і порушень в роботі деяких органів.

Вітамін Е може викликати розлад шлунково-кишкового тракту, слабкість і головні болі.

А вітамін К – стати причиною анемії.

Фахівці не втомлюються повторювати, що кращий спосіб прийому вітамінів, це вживання продуктів, в яких вони містяться. Здорове різноманітне харчування в даному випадку є ідеальним варіантом.

Источник: Новости Ю

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