Дело в папе: какая роль отца в воспитании мальчика и девочки

Именно отец помогает сыну в осознании себя как мужчины и развивает позитивную самооценку у дочери

Роль отца в воспитании девочки

Фото: pexels.com

13 июня в Украине впервые будут праздновать День отца. Этот праздник появился в нашей стране, чтобы подчеркнуть важность роли отца в воспитании детей. Чтобы окончательно отойти от стереотипа, что отец должен принимать участие только в воспитании сына, читайте о роли папы и в воспитании девочки.

Роль отца в воспитании мальчика

Формирование привязанности. Отец должен участвовать в процессе ухаживания за новорожденным сыном не меньше, чем мама. Если папа хочет, чтобы у него с сыном возникала близкая привязанность друг к другу, – купайте ребенка, кормите, укачивайте. Не бойтесь его взять на руки или поменять ему подгузник. Отправляйтесь хотя бы раз в день на прогулку с сыном для формирования привязанности.

Социализация ребенка. Именно папа вводит ребенка в мир социальных отношений, учит его адекватно воспринимать и оценивать себя и других. Все это определяет личностное и социальное развитие мальчика в будущем.

Дисциплина и порядок. Папе нужно приучить малыша к дисциплине и порядку. Ведите себя спокойно, сдержанно, но строго, давайте понять сыну, что ваше поведение не значит, что вы не любите своего ребенка.

Осознание своего пола и правил. Отец помогает сыну в осознании себя как мужчины, что предопределяет нормальное психическое развитие мальчика. Он является источником знаний о мире, транслятором норм и правил в семье, и вообще поведения в обществе. Ребенок перенимает модели поведения, он ощущает защиту и опору, и может просто дружить с папой, а что важно формирования построения социальных отношений ребенка в будущем.

Общение с женщинами. Опираясь на то, как папа общается с мамой, мальчик перенимает модели поведения. Поэтому общаясь с женой, чаще проявляйте внимание, заботу, дарите ей цветы, удивляйте. Сын – это будущий отец и муж, он должен видеть, как необходимо ухаживать за любимой женщиной. Всему этому мальчика должен научить отец, но не на словах, а на практике.

Роль отца в воспитании девочки отличается от модели воспитания мальчика. Фокус в воспитании девочки смещен на обучение прекрасному и уважение границ.

Роль отца в воспитании девочки

Отцовская защита. С самых первых дней жизни, дошкольном и подростковом возрасте девочка должна чувствовать, что рядом с ними всегда есть тот человек, который защитит от агрессивности окружающего мира и собственных страхов.

Уважение личного пространства. Папе важно уделять девочке достаточно внимания, но при этом не переусердствовать. Отцу важно найти правильную дистанцию, чтобы не оттолкнуть девочку от себя, но и тактично не вмешиваться. Например, вы можете начать стучаться в дверь комнаты ребенка или в ванную комнату.

Интерес к мнению дочери. Девочки нуждаются в том, чтобы отец интересовался их мнением. Вы можете вместе решать семейные вопросы, планировать досуг или отпуск вместе с ребенком.

Хвалите дочь. Отцу следует способствовать развитию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее способностям и внешности. Девочкам важно чувствовать себя "маленькой принцессой", которую папа любит и балует.

Вопросы об эмоциях девочки. Девочкам необходимо делиться с отцом своими эмоциями. Такие разговоры с отцом дает девочкам защиту и внутреннюю уверенность. Если девочка с детства умеет открыто говорить о своих эмоциях мужчине, то ей будет легче в отношениях с мужчинами.

Источник: www.segodnya.ua

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