Диета «5 ложек»: как быстро сбросить вес к важному событию

Такая диета может быть только краткосрочной, так как впоследствии способна спровоцировать ухудшение пищеварения и, более того, увеличение веса.

Порция не должна превышать 5 ложек — то есть 125—150 граммов. Есть же можно все и не важно в какое время — главное, чтобы промежуток составлял 3 часа. При этом приемов пищи в сутки должно быть пять, можно — шесть. Сладкое, мучное, газированные напитки все-таки лучше не есть. Держать диету можно от 7 до 30 дней — смотря сколько кг нужно сбросить.

Таким образом за неделю можно расстаться с 5-ю — 8-ю килограммами. Главная причина — уменьшения порций, ведь чаще всего причиной избыточного веса является растянутый желудок.

В сутки человеку необходимо около один-полтора килограмма пищи, а на этой диете он ее будет получать в два или два с половиной раза меньше.

Такое похудение дает кратковременный эффект — при выходе из диеты вес набирается в размере 95—99% от прежнего. Существенным является то, что при подобном похудении, оно происходит не за счет уменьшения жира, а за счет мышц.

Для расщепления жировых клеток нужно больше времени и совсем другая тактика.

Источник: narodna-pravda.ua

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