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Диетолог назвала три правила для правильного и комфортного похудения

Диетолог назвала три правила для правильного и комфортного похудения

Цейтнот на работе, масса домашних дел, тотальная нехватка времени на сон и на себя и постоянные обещания начать новую жизнь с понедельника превращаются в замкнутый неразрывный круг. Эмоциональное и физическое истощение ведет не только к лишнему весу, но и проблемам со здоровьем – как физическим, так и психологическим. Как же исправить ситуацию?

Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Безуглая.

Мы постоянно куда-то спешим, хотим все успеть, причитаем, что мало часов в сутках, в общем спешим жить, а жизнь вносит свои коррективы! И порой обстоятельства дают нам возможность немного притормозить с этим, или без тебя тебя же и тормозят! И что дальше? Дальше либо ничего, и в итоге опять по кругу, либо начать что-то делать для себя.

Начинать нужно с воскресенья, а не что-то внедрять в понедельник. Это сложный день и мы подсознательно сложные вещи оставляем до понедельника, а здесь все должно быть просто и легко.

Так, диетолог предложила топ методик для повышения психологического иммунитета:

- упорядочить свое питание, убрать лишние «перекусоны», «закусоны», и прочие варианты подавления скуки. Вашему организму безумно важны паузы между приемами пищи, это важно и для ваших гормонов , которые тоже влияют на набор веса , паузы важны не только в еде. Но и в информационной нагрузке из новостей, соцсетей и т.д.

- наладить свой сон. Режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени (эпидемия недосыпания ). А связь сна и лишнего веса безумно важна, сюда же — связь наших эмоций и кортизола: ложимся раньше спать — худеем — меньше на ночь новостей.

- физическая активность. Да, мы двигаемся намного меньше , и от этого тоже часть проблем ! Спорт должен быть в удовольствие. Найдите для себя оптимальный вариант, ходьба, плаванье, подъем по ступенькам Вашего дома на 16 этаж — тоже отличный вариант. Важно, чтобы она была.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: диета

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