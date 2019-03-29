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Диетолог поделилась советами по выбору полезного масла

Диетолог поделилась советами по выбору полезного масла

Огромный выбор растительного масла заставляет растеряться у магазинной полки или витрины виртуального магазина: какое лучше приобрести для салатов, заправки блюд, запекания или жарки? Диетолог и эксперт по похудению Ольга Усенко уверяет, что стоит отдать в первую очередь, предпочтение нерафинированному маслу. В Instagram она дала рекомендации тем, кто хочет обогатить свой рацион без вреда для фигуры и с пользой для здоровья, сообщает  Новости Ю.

Эксперт пояснила разницу между натуральным и рафинированным маслом. По ее словам, последнее появилось на нашем столе лишь в ХХ веке, когда была изобретена технология их получения.

«Сейчас масла делают с использованием химического растворителя или маслобойни. Затем они часто очищаются, а иногда и химически изменяются (трансжиры)», - предостерегла диетолог.

Она отметила, что в масле содержатся незаменимые для организма жирные кислоты омега-6 и омега-3.

«Это означает, что они необходимы в рационе, организм не может их вырабатывать. На протяжении эволюции люди получали омега-3 и омега-6 в определенном соотношении. Несмотря на то, что это соотношение различалось в разных популяциях, в среднем оно составляет около 1:1. Но не так давно, это соотношение изменилось и может достигать 20:1», - рассказала эксперт.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: диета

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