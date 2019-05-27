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Эксперт рассказала, чем заменить высококалорийные блюда

Эксперт рассказала, чем заменить высококалорийные блюда

Популярные продукты на нашем столе, как правило, высококалорийные, но даже те, которые приравниваются к блюдам правильного питания можно заменить более легкими и здоровыми аналогами. Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт рассказала, чем заменить высококалорийные блюда

Специалист уверяет, что альтернативу можно подобрать практическим для всех продуктов из повседневного рациона. Она также пояснила, почему стоит заменить или иное блюдо, и какие преимущества здоровья и фигуры это принесет.

 

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По словам эксперта, чтобы похудеть и сделать свое питание более здоровым, необязательно кардинально менять меню, достаточно подобрать более здоровые альтернативы привычным продуктам.

Чем можно заменить привычные блюда и напитки

Сладкие напитки. Сейчас особенно актуально! Они могут таить в себе много калорий и добавленного сахара, а также жиров, за счет сливок.

Альтернатива: кофе с молоком без сахара или с ложкой сахара/меда/сиропа, вода с фруктами. Помните, что в кофейнях вы всегда можете отменить ингредиент, чтобы снизить калорийность продукта.

Булгур — цельнозерновая крупа, из которой получается вкусный плов, не хуже, чем с рисом. Причем это может быть любая цельнозерновая крупа: гречка, кукурузная, овес, а также черный, красный рис и т.д.

Пюре из картофеля. Лучше выбирать цельный запеченный картофель, но если хочется разнообразия: пюре из цветной капусты.

Сметана довольно жирный продукт. И если мы его и можем позволить себе, то часто в небольших количествах, а хотелось бы больше.

Греческий йогурт отличная альтернатива, густой, не кислый. Хорошо заменит сметану на этапе снижения веса.

Хлеб из муки высшего сорта также содержит рафинированные углеводы, и есть более здоровая альтернатива.

Хлеб из обойной муки содержит цельные оболочки зерна, а значит, больше клетчатки и витаминов.

Источник: newsyou.info

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Темы: диета

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