Електронний рецепт на ліки: як його отримати та купувати препарати по-новому

Від початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили нюанси запровадження електронного рецепта на ліки. Громадянам розповіли, як його отримати та яе купувати ліки по-новому.

Так, наказ Міністерства охорони здоров’я України №494 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо призначення та відпуску лікарських засобів і медичних виробів за рецептом», який набрав чинності з 01 квітня 2023 року, викликав багато запитань.

«В соціальних мережах ширилися чутки, що нібито всі ліки широкого вжитку відпускатимуться тепер тільки за рецептом. Через таку невизначеність громадяни шикувалися у черги і скуповували абсолютно все — від парацетамолу до протикашльових сиропів. Проте зміни полягають лише у тому, що з 01.04.2023 придбання рецептурних ліків здійснюється за електронним рецептом, який прийшов на зміну паперовому. Такі нововведення обґрунтовані посиленням контролю за обігом рецептурних препаратів та зменшенням кількості випадків самолікування серед громадян. Крім цього, так буде набагато зручніше для всіх — і лікарів, і пацієнтів, і фармацевтів. Проте, паперовий рецепт буде дійсним до кінця дії воєнного стану і аптеки його прийматимуть теж нарівні з електронним. Важливо лише те, щоб людина мала підтвердження, що лікування їй прописав лікар», — зазначили в Центрі.

Що таке рецептурні ліки?

Рецептурні ліки – це препарати, прийом яких має контролюватися лікарем, оскільки ці засоби мають підвищений ризик виникнення побічних ефектів, несуть ризик зловживання чи виникнення залежності або ж мають складний спосіб застосування.

«Варто нагадати, що 60% препаратів, які представлені в наших аптеках і до цього часу були рецептурними. Всім відомий німесил, навколо якого виник справжній ажіотаж перед набранням чинності Наказу, фармацевти і раніше не мали права відпускати без рецепта. Просто тепер замість паперового вимагатиметься е-рецепт. Що стосується переліку ліків, які відпускаються за рецептом, то він жодним чином не змінився. У переліку і далі залишаються антибіотики, протисудомні та гормональні препарати, протизаплідні засоби, засоби для лікування захворювань серця та антигіпертензивні засоби, кроворозріджувальні, окремі знеболювальні засоби та заспокійливі ліки тощо.

А більшість із ліків, які входять до складу кожної домашньої аптечки рецепта не потребують. Це, зокрема: препарати від головного болю, болю в горлі, засоби для лікування діареї, засоби оральної регідратації тощо. Але варто звертати увагу на деякі нюанси. Наприклад, спазмолітики (но-шпу чи спазмалгон) відпускають без рецепта лише в таблетках, а ампули – за рецептом; краплі валокардину й корвалолу можна купити без рецепта лише у маленьких флаконах — на флакони більше 50 мл уже потрібен рецепт», — йдеться у повідомленні.

Як отримати е-рецепт?

Вам необхідно звернутися до лікаря. Це може бути лікар як державного, так і приватного закладу, який під час огляду встановить чи необхідні вам рецептурні ліки. В разі потреби, у рецепті вкаже дозування, тривалість прийому та активну речовину. Після цього рецепт буде зареєстровано в Електронній системі охорони здоров’я. Потім ви отримаєте SMS-повідомлення з номером вашого е-рецепта і кодом, який треба буде показати фармацевту при купівлі ліків.

Якщо ж Ви не маєте мобільного телефона або бажаєте отримати роздрукований е-рецепт, то можете просити у лікаря надрукувати його у вигляді інформаційної довідки.

Придбати ліки за електронним рецептом можна буде протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні) ліки) або протягом 30 днів (всі інші рецептурні ліки). Якщо термін дії е-рецепта сплив, то він анулюється. Рецептурні препарати прописуються для використання не більше ніж на 90 днів.

Яка відповідальність за порушення вимог закону щодо продажу рецептурних ліків?

Відповідальність за продаж рецептурних ліків несуть аптеки, відпуск препаратів у яких зі свого боку має контролювати Держлікслужба.

Статтею 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 850 грн. до 1700 грн.), а за повторне порушення протягом року – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів (від 1700 грн до 3400 грн).

Джерело: sud.ua

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