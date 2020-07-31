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Эта популярная специя способна предотвратить развитие диабета

Эта популярная специя способна предотвратить развитие диабета

Ученые трех стран провели научное исследование, по результатам которого пришли к выводу, что корица улучшает контроль сахара в крови и способна предотвратить развитие диабета второго типа у людей с преддиабетным состоянием. Работа проводилась под эгидой Эндокринного общества при поддержке Министерства здравоохранения Южной Кореи.

Авторами радомизированного клинического исследования стали специалисты из США, ФРГ и Южной Кореи. Участие в нем приняли более 50 человек с предрасположенностью к диабету. На протяжении 12 недель добровольцы получали по капсуле корицы по 500 мг или плацебо. Оказалось, что пряность понижает показатель глюкозы в крови в случае приема натощак и помогает организму реагировать на углеводы, уменьшая угрозу возникновения преддиабета. При этом корицу участники переносили хорошо, никаких побочных эффектов у них не наблюдалось. Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, поскольку промежуточные результаты показали хороший результат. Специалисты пришли к выводу, что корица в случае регулярного употребления действительно со временем снижает угрозу развития диабета.

В США, по оценкам специалистов, проживает около 90 миллионов человек с преддиабетом. Он проявляется тем, что уровень сахара постоянно находится выше пределов нормы. Данное состояние нередко провоцирует развитие диабета второго типа, который опасен массой осложнений.
Источник:  Новости Ю

 

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