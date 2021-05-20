Продукты, которые помогут отрегулировать уровень сахара в крови
Некоторые нутриенты, минералы, специи и травы помогают регулировать уровень сахара в крови. Они призваны поспособствовать решению проблем со здоровьем. К слову, остерегаться стоит не столько самого сахара, но и его скрытых собратьев.
Диетолог Ольга Агафонова в Instagram перечислила продукты, которые помогут отрегулировать уровень сахара в крови.
Хром: снижает уровень сахара в крови. Большое количество хрома содержится в брокколи, ячмене, овсе, зеленой фасоле, помидорах и яйцах.
Корица: исследования показали, что употребление 1-8 граммов корицы в день помогает снизить уровень сахара в крови у диабетиков. Корицу можно добавлять в качестве специи в самые разные продукты и напитки.
Витамин Е: помогает контролировать уровень сахара в крови, а также повысить уровень антиоксидантов. Содержится в орехах, растительных маслах и листовых овощах.
А вы знаете, как в составе продуктов маскируются скрытые сахара?
Проанализируйте продукты, которые вы употребляете и посмотрите сколько может быть скрытых сахаров в рационе питания. Ищем:
Все сиропы: кукурузный, глюкозно-фруктозный, солодовый, сорговый, рисовый, тростниковый и др.
Все словосочетания с сахаром: свекольный, кокосовый, тростниковый, коричневый, пальмовый, инвертный сахар, сахаристое кукурузное вещество, сахар демерара, сахар турбинадо, сахар паноча и т.д.
Все соки: испаренный тростниковый сок, тростниковый сок; концентрированный фруктовоягодный сок и т.д.
Все слова, заканчивающие на «оза»: глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, галактоза, левулоза, сукроза.
Далее в алфавитном порядке другие сахара:
- Амилаза;
- Гидролизированный крахмал;
- Карамель;
- Мальтодекстрим;
- Маннитол;
- Мед;
- Меласса;
- Патока;
- Солод с активными диастазами;
- Сорбитол;
- Фруктовый концентрат;
- Этилмальтол;
- Ячменный солод.
Источник: Новости Ю