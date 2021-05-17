Повышенный уровень сахара в крови: об этом говорят повреждения стоп

Диабет 2 типа часто остается недиагностированным многие годы, потому что лежащий в его основе механизм – повышенный уровень сахара в крови – требует времени, чтобы визуально проявились его разрушительные последствия. Это делает заболевание очень коварным и пагубным, ведь когда его симптомы проявляются, повышенный уровень сахара в крови оказывается уже хроническим, успевая вызвать многочисленные повреждения.

Специалисты организации Diabetes UK заявили в связи с этим, что «важно регулярно проверять свои ноги, стопы, потому что они могут содержать подсказки о нелеченном высоком уровне сахара в крови».

Они подчеркивают, что внимательно осматривать стопы нужно вне связи с болевыми или дискомфортными ощущениями. Заболевание диабетом может вести к повреждению нервов и нарушению кровообращения, снижающим восприятие боли, из-за чего пострадавший человек рискует не заметить возникших повреждений. По словам специалистов, взрослым людям следует осматривать свои стопы каждый день.

Объясняя, какие повреждения стоп говорят о повышенном уровне сахара в крови, эксперты уточнили, что «нужно обращать внимание на общие признаки повреждений и изменений, а также на подошвенные мозоли, бородавки, язвы».

В Diabetes UK предупреждают, что если при повышенном сахаре в крови не замечать никаких изменений и продолжать ходить, не чувствуя боли, – возникающее при этом давление на стопы их, кости и суставы может со временем деформировать их.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»