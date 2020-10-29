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Картофель оказался полезен при диабете

Картофель оказался полезен при диабете

Людям с диабетом 2 типа (СД2) часто рекомендуют избегать употребления картофеля и других продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ). Однако впервые строго контролируемое клиническое испытание с участием 24 взрослых с СД2 демонстрирует, что ГИ не является точным предиктором гликемического ответа (ГО) человека на пищу, потребляемую на ужин.

В частности, результаты, опубликованные в журнале Clinical Nutrition, показывают, что у участников был лучший «ночной» ГО, когда они ели смешанную еду с белым картофелем без кожицы, по сравнению со смешанной едой с изоэнергетическими и макроэлементами, которая включала пищу с низким ГИ, в частности, рис басмати.

«Несмотря на то, что ГИ часто используется исследователями в области питания, он не является подходящим инструментом для понимания того, как еда влияет на гликемический контроль», — рассказывает доктор Брук Девлин, глава исследования из Австралийского католического университета в Мельбурне. «Редко, когда люди едят продукты изолированно, и результаты этого исследования демонстрируют, как другие факторы, такие как время дня или сочетания продуктов питания, необходимо учитывать при изучении ГО смешанных приемов пищи у людей с СД2».

Участникам был предоставлен один и тот же завтрак и обед, но их случайным образом распределили на один из четырех ужинов, каждый из которых включал либо белый картофель без кожи, приготовленный тремя разными способами (отварной, жареный, отварной, затем охлажденный, затем подогретый), либо рис басмати (контрольная группа). Участники повторили эксперимент с 9-дневным перерывом, чтобы циклически перебрать все тестовые приемы пищи. Помимо регулярного сбора образцов крови (как сразу после еды, так и снова каждые 30 минут в течение 2 часов), участники также носили монитор глюкозы в течение ночи, чтобы отслеживать изменения уровня сахара в крови во время сна.

Не было различий между приемами пищи в ответе на глюкозу после ужина, который содержал какие-либо блюда из картофеля или рис басмати. Более того, ночной ГО участников был более благоприятным после ужина, который включал любой из картофельных гарниров с высоким ГИ, по сравнению с рисом басмати с низким ГИ.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: диабет

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