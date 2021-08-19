Фахівці пояснили, чому не варто спати з домашнім улюбленцем

Багато хто звик пускати в своє ліжко вихованця, проте є ситуації, в яких краще від цього відмовитися, пише “Рамблер”.

Однією з головних причин відмови від сну з улюбленцем може стати пік активності тварини вночі, адже грайливість вихованця може стати причиною недосипу і неповноцінного відновлення в той час, коли організму просто необхідно заповнити розтрачену днем енергію.

Так само, від цієї звички слід позбутися, якщо у людини стали проявлятися ознаки алергічної реакції. Шерсть тварин може виступати алергеном, вплив якого призводить до непередбачуваних і небезпечних реакцій.

Ще однією причиною виступає безпека тварини. Якщо кішка або собака карликової породи, або маленького розміру через вік не варто списувати з рахунків ризик її задавити.

Якщо ж тварина пробирається в ліжко без вашого дозволу, необхідно дотримуватися правил гігієни: міняти постільну білизну не рідше одного разу на тиждень, частіше мити підлоги, приділяючи особливу увагу передпокою. Важливо позбавити вихованця від паразитів і всіляких захворювань: глисти, блохи, лишай, кліщі.

Источник: Новости Ю

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