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Чтобы не пить в одиночестве. В США выпустили пиво для собак

Чтобы не пить в одиночестве. В США выпустили пиво для собак

В напитке нет алкоголя, однако его решили назвать пивом

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch предложила собачникам попробовать дать своим питомцам совершенно новый продукт — «пиво» Busch Dog Brew. Это первый напиток, который компания выпустила для псов, пишет Fast Company.

Как сообщили представители компании, он представляет собой безалкогольную смесь, которой можно накормить животное не переносящее сухой корм. В его основе оччень полезный «коктейль» — свиной костный бульон, кукуруза, сельдерей, куркума, имбирь, базилик и мята.

Прежде чем выпустить пиво на рынок, компания объявила конкурс на главного дегустатора. После долгого отбора победителем стал пес Итан, собака из приюта в Кентукки.

Прбедителю предложили годовую зарплату в $20 тыс., покрытие всех медицинских услуг и участие в различных проектах, связанных с домашними животными. Он же стал главным в самой рекламе необычного напитка для животных.

 

Источник: newsyou.info/

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Темы: питомцы

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