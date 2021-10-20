В Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 Fest

На арт-заводе «Механика» состоялся международный кинологический фестиваль Club №1 Fest.

Его организатором стал Харьковский областной племенной центр собаководства — самый первый кинологический клуб в Украине, ведущий свою историю с 1924 года.

В рамках фестиваля прошли выставки сотен собак разных пород и спортивные кинологические соревнования. Собаки играли в дог-фрисби, проходили аджилити (полосу препятствий) и тренировки, показывали фристайл.

Источник: golos.ua/

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