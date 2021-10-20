Сегодня 08:15
Просмотров: 58
В Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 Fest
На арт-заводе «Механика» состоялся международный кинологический фестиваль Club №1 Fest.
Его организатором стал Харьковский областной племенной центр собаководства — самый первый кинологический клуб в Украине, ведущий свою историю с 1924 года.
В рамках фестиваля прошли выставки сотен собак разных пород и спортивные кинологические соревнования. Собаки играли в дог-фрисби, проходили аджилити (полосу препятствий) и тренировки, показывали фристайл.
Источник: golos.ua/
Темы: питомцы
Загрузка...