Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 58

В Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 Fest

В Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 Fest

На арт-заводе «Механика» состоялся международный кинологический фестиваль Club №1 Fest.

Его организатором стал Харьковский областной племенной центр собаководства — самый первый кинологический клуб в Украине, ведущий свою историю с 1924 года.

В рамках фестиваля прошли выставки сотен собак разных пород и спортивные кинологические соревнования.  Собаки играли в дог-фрисби, проходили аджилити (полосу препятствий) и тренировки, показывали фристайл.

В Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 FestВ Харькове состоялся международный фестиваль собак Club №1 Fest

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питомцы

Читайте ещё:

У Харкові безплатно стерилізуватимуть домашніх тварин пільговиків
31.08.2021 10:56    1787
Фахівці пояснили, чому не варто спати з домашнім улюбленцем
19.08.2021 10:11    428
Чтобы не пить в одиночестве. В США выпустили пиво для собак
09.08.2021 09:59    313
Для ленивых: породы собак, с которыми не нужно гулять
27.05.2021 09:48    677
Медики не рекомендуют спать с котами в одной постели из-за опасности для здоровья
04.03.2021 11:27    677
Дослідники назвали породи собак, які роблять своїх власників привабливішими
12.01.2021 08:52    542
Исследователи определили, что домашние кошки частично понимают человеческую речь
23.11.2020 09:57    616
Планируя взять в дом котенка, что я должен знать
29.09.2020 12:24    752
В Україні хочуть запровадити платну реєстрацію домашніх тварин
03.09.2020 11:09    883
Большинство котов умнее, чем предполагали зоологи
30.01.2020 10:26    1442
Загрузка...
 