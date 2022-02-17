Фахівці виявили простий спосіб продовжити молодість мозку

Деменція призводить до стійкого зниження когнітивних функцій мозку, що істотно погіршує якість життя. Наукові дослідження показують, що розвиток цього стану можна запобігти, якщо вжити превентивних заходів. Скоротити ризик деменції може правильний режим сну.

Американські вчені вивчили дані, отримані від 2610 учасників дослідження “Тенденції громадського здоров’я і старіння” (National Health and Ageing Trends), і прийшли до висновку: недолік сну безпосередньо пов’язаний з ризиком розвитку деменції, повідомляє Express.

Учасників дослідження, середній вік яких становив 76 років, попросили відповісти на ряд питань про якість і кількість сну, в тому числі про причини його порушення, включаючи підвищену тривожність і хропіння.

Аналіз отриманих відомостей показав, що при тривалості сну менше п’яти годин на добу ризик деменції зростає вдвічі. Також збільшується ймовірність смерті в найближчі чотири-п’ять років, розповів експерт з проблем порушення сну і циркадних ритмів доктор Чарльз Чейслер.

Медик підкреслив, що результати дослідження підтверджують значення здорового сну для збереження повноцінних функцій головного мозку, а також вказують на важливість пошуку нових способів поліпшення якості сну.

Источник: Новости Ю

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