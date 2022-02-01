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Мозок показує нам середнє того, що відбувається за останні 15 секунд: ось як це перевірити

Мозок показує нам середнє того, що відбувається за останні 15 секунд: ось як це перевірити

Наші очі щосекунди сприймають величезний потік візуальної інформації – мільйони форм, кольорів рухаються та змінюються навколо нас. Мозку доводиться обробляти картинку з безліччю перешкод, створюючи ілюзію стабільності.

Вчені зі США з'ясували, як працює цей механізм: виявляється, ми бачимо не те, що відбувається в реальному часі, а картину того, що відбувається за останні 15 секунд.

Експеримент, який ви можете провести самостійно

Для того, щоб переконатись у цьому, можна взяти смартфон і зняти все, на що ви дивитеся, рухаючись по квартирі. У вас вийде відзняти уривчастий відеопотік, який розпливається і який зовсім не схожий на чітку, стабільну картинку, яку ви звикли бачити завдяки роботі мозку.

Так відбувається, адже мозок автоматично згладжує отримані візуальні образи. Замість того щоб аналізувати кожен візуальний сигнал, ми отримуємо в кожний момент часу усереднене зображення того, що бачили за останні 15 секунд.

Далі поєднуючи об'єкти, які здаються мозку схожими, він "обманює" нас, створюючи ілюзію стабільного середовища.

Цікаво! Іншими словами, мозок – як машина часу, яка постійно відправляє нас назад на 15 секунд, щоб ми могли впоратися з потоком візуальної інформації.

Якби він показував нам те, що ми бачимо в реальному часі, світ здавався б нам хаотичними плямами світла та тіні, постійною галюцинацією.

Науковий експеримент

Вчені з Дослідницького інституту Карнегі провели експеримент – вони попросили сотні учасників подивитися відеозапис людини, яка швидко старіє. За 30 секунд їм потрібно було порівняти особу на початку запису з особою в кінці та оцінити різницю у віці.

Більшість відповіла, що особа молодша, ніж насправді, що її вік відповідає змінам, які були показані на 15-й секунді запису.

Іншими словами, мозок оцінював не останні кадри, а те, що відбувалося недалеко, прогнозуючи сьогодення. Так простіше, ефективніше і менш енергозатратно.

Це означає, що наша здатність помічати візуальні відмінності в ситуації, де потрібна абсолютна точність, ненадійна.

Источник: healthy.24tv.ua/

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Темы: мозг

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