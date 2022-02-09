Профилактика деменции. Эксперты рассказали, как предотвратить снижение когнитивных функций

Деменция и потеря памяти не обязательно должны быть частью старения. Мы можем помочь предотвратить повреждение нашего мозга полезными привычками, согласно новому исследованию группы по снижению риска, сообщает medicalxpress.

Группа состояла из девяти исследователей, которых привлекла UsAgainstAlzheimers – национальная некоммерческая организация, работающая над тем, чтобы остановить разрушительное воздействие болезни Альцгеймера и связанного с ней слабоумия.

«Идеальный сценарий для всех нас состоит в том, чтобы дожить до 90 лет в хорошей физической форме и с неповрежденными когнитивными способностями», – говорит Томас М. Холланд, доктор медицинcких наук, врач-исследователь Института здорового старения Раша в Медицинском центре Университета Раша, один из экспертов группы.

Фокусировка после 45 лет

Холланд говорит, что его рабочая группа определила 45 лет как возраст, когда люди должны серьезно начинать предпринимать шаги, чтобы предотвратить снижение когнитивных функций. Некоторые серьезные факторы риска деменции, такие как гипертония, проявляются в среднем возрасте, а болезнь Альцгеймера, например, представляет собой «молчаливый» болезненный процесс, который может начаться за десятилетия до появления симптомов.

Группа Холланда изучила наиболее подходящие данные исследований, большая часть которых была собрана за последние пять лет, о факторах риска снижения когнитивных функций, а также о подходах, которые могут его замедлить.

Группа пришла к консенсусу по 11 рекомендациям и стратегиям, которые они предложили по этим шести темам:

Управление нервно-сосудистыми рисками.

Согласно исследованию, здоровье сердца и здоровье мозга «идут рука об руку». В частности, изменение образа жизни для снижения высокого кровяного давления (систолическое значение более 130) и уровня сахара в крови более 7% (что указывает на диабет) поможет тем, кто подвержен риску деменции, связанной с гипертонией.

Физическая активность.

Существует множество доказательств того, что повышенная физическая активность может снизить риск ухудшения когнитивных функций. Конечная цель – минимум 30 минут упражнений в день, пять дней в неделю.

Сон.

Исследования показали связь между когнитивными нарушениями и нарушениями сна – плохим качеством сна (менее семи-восьми часов в сутки), апноэ во сне, чрезмерным дневным сном. Хороший сон может помочь предотвратить ряд нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и связанное с ней слабоумие.

Питание.

Здоровая диета может не только помочь повысить когнитивную устойчивость, но и устранить факторы риска деменции, связанные с сердцем, такие как гипертония и диабет.

Социальная изоляция.

Неспособность регулярно взаимодействовать с другими людьми, что является социальной изоляцией, а также одиночество или неудовлетворенность одиночеством связаны с нарушением когнитивных функций, снижением когнитивных функций и ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера.

Когнитивная стимуляция.

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что усиленная работа мозга – образование, любопытство и другая сложная умственная деятельность, предпринимаемая в течение жизни, – может стимулировать или усиливать «когнитивный резерв», способность мозга компенсировать нарушения или снижение когнитивных функций. Группа Холланда предлагает несколько видов деятельности, в том числе чтение или прослушивание новостей или других научно-популярных материалов, участие в стратегических играх, занятия искусством, а также проведение времени на природе.

По словам Холланда, для борьбы с болезнью «диета долгое время считалась частью головоломки. Все эти рекомендации по образу жизни дополняют головоломку, сосредоточив внимание на заботе о себе и отслеживании своего здоровья и благополучия при поддержке вашего врача».

Источник: virus-stop.com.ua/

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