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Мозг пожилых людей сравнили с перегруженным компьютером: как работает память

Мозг пожилых людей сравнили с перегруженным компьютером: как работает память

С возрастом людям становится труднее справляться с информацией, которая больше не актуальна. Ученые объяснили, почему

Пожилые люди креативнее, но им сложнее работать с памятью

Пока Джефф Безос собирает команду ведущих ученых, чтобы помочь в реализации его мечты о разработке технологии бессмертия, другие исследователи изучают память пожилых людей.

Когда человек обращается к своим воспоминаниям, мозг тратит больше времени на навигацию в слишком большом архиве данных, пишет Daily Mail.

Пожилые люди, несомненно, намного лучше знают мир, но демонстрируют низкую производительность эпизодической памяти в сравнении с молодыми людьми.

Этот парадокс можно частично объяснить "загроможденной" памятью у пожилых людей: из-за перенасыщенной воспоминаниями памяти пожилые люди обращаются к перегруженному архиву.

Это создает трудности в поиске целевой информации, а также негативно влияет на выполнение задач эпизодической и рабочей памяти.

Несмотря на это, богатый жизненный опыт может в значительной степени стимулировать творческие способности и помогает с принятием решений.

У пожилых людей креативность не только сохраняется, но и усиливается со временем, в зависимости от богатства памяти.

Источник: tech.segodnya.ua/

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Темы: мозг

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