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Исследование: оптимистичная музыка упрощает сложные тренировки

Исследование: оптимистичная музыка упрощает сложные тренировки

Если вам трудно даются высокоинтенсивные тренировки, просто включите динамичный трек. Канадские учёные выяснили, что оптимистичная музыка может сделать тренировки менее сложными. Даже для людей, которые недостаточно активны.

В рамках эксперимента группа добровольцев из 24 участников выполняла три 20-секундных спринта интенсивных упражнений. Затем они отдыхали и делали простую разминку в течение 10 минут. При этом каждая из сессий сопровождалась разным фоном — динамичной музыкой, подкастом или тишиной.

В итоге те упражнения, которые делались под мотивирующую музыку, давались участникам легче. У них также наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений и мощность во время занятий.

«Чем больше мы в этом разбираемся, тем больше удивляемся, — говорят учёные. — Мы верили, что мотивационная музыка поможет людям больше наслаждаться упражнениями, но мы были удивлены повышенной частотой сердечных сокращений. Это стало открытием».

Что примечательно, по словам исследователей, музыка обычно используется в качестве диссоциативной стратегии. Это означает, что она может отвлечь ваше внимание от таких физиологических реакций организма на упражнения, как учащённое сердцебиение или боль в мышцах. Но когда дело касается тренировок с высокой интенсивностью, музыка оказывается наиболее эффективной, когда у неё быстрый темп и, в итоге, она способна мотивировать.

В исследовании учёные добавляют, что людям, которые недостаточно активны, музыка может не только помочь лучше справляться с высокоинтенсивными тренировками, но и может помочь больше наслаждаться ими.

Источник: anywellmag.com

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