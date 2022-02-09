Три секунди вправ на день зроблять м’язи на 10% сильнішими — дослідження

Усього три секунди вправ щодня збільшують м’язову силу на 10%. Таких висновків дійшли вчені з Університету Едіт Коуен під час експерименту за участю 39 студентів.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Залежно від типу мікротренування добровольців поділили на три групи. Їм потрібно було п’ять днів на тиждень по три секунди з максимальним зусиллям виконувати ізометричну, концентричну чи ексцентричну вправу на біцепс.

Ізометричне скорочення – перебування м’яза в нерухомому стані при навантаженні. Необхідно утримувати вагу паралельно до землі.

Концентричне скорочення – укорочування м’яза. Відбувається під час підйому ваги.

Ексцентричне скорочення – подовження м’яза. Потрібно опустити вагу, розігнувши руку.

Після місяця тренувань вчені виміряли м’язову силу добровольців. У тих, хто опускав гантелі, він збільшився на 10%.

Інші добровольці теж стали сильнішими, але показники були нижчими. У контрольній групі, яка не виконувала жодних вправ, змін не зафіксовано.

Коментар: “Результати показують, що навіть дуже короткі фізичні навантаження – лише 60 секунд за чотири тижні – можуть збільшити м’язову силу. Люди думають, що потрібно витрачати багато часу на тренування, але це не так. Якісні інтенсивні експрес-навантаження корисні для тіла, оскільки кожне скорочення м’язів має значення“, – підсумував співавтор дослідження Кен Носака.

Источник: chasdiy.org/

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