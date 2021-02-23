Названы способы поддерживать форму для тех, у кого нет свободного времени

Сейчас мы живем в таком мире, где время летит очень быстро и мы ничего не успеваем. Но чтобы быть счастливым и здоровым нужно хоть немного уделять внимание физической подготовке. Но для полноценных занятий спортом необходимо достаточно много свободного времени.

Проблема не только в рабочих, но и в домашних делах, выполнение которых откладывать нельзя. Но существует несколько хитростей, позволяющих сохранять высокий уровень физической нагрузки даже при сидячей работе и не тратя на это слишком много времени.

Откажитесь от транспорта

Добирайтесь на работу пешком. Пешие прогулки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут стать полноценной заменой пробежек.

Если место работы находится слишком далеко от дома, выходите на остановке подальше от конечного пункта.

Делайте зарядку во время перерыва на работе

Если во время рабочего дня появилось несколько свободных минут, их можно потратить не на перекур или употребления кофе, а на зарядку. От этого будет точно больше пользы. Повышается уровень физической нагрузки.

Делайте зарядку во время просмотра фильмов

Приятное можно совместить с полезным. Никто не мешает заниматься спортом во время просмотра фильма или прослушивания музыки.

Бегайте

Пробежка точно поднимет ваше настроение. И придаст сил на весь день.

Откажитесь от лифта

Несмотря на все преимущества этого «вида транспорта», лучше ходить по лестнице.

Тогда человек будет получать несколько минитренировок в день и достаточный уровень кардионагрузки.

Для «хождений» по лестнице необязательно выискивать время. Это можно делать при каждом выходе на улицу или при возвращении домой.

Источник: Новости Ю

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