Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 02:04
Просмотров: 43

Медики определили самые полезные для организма виды спорта

Медики определили самые полезные для организма виды спорта

Занятия спортом положительно сказывается на физической форме человека, а также на его состоянии здоровья. Пользу приносит любой спорт, от пробежек до регулярных занятий в тренажерном зале. Однако ученые выделили отдельно те занятия спортом, которые считают самыми полезными для организма.

Как рассказали сотрудники Университета Джорджии, для человека очень важна не только физическая нагрузка, но и мыслительная деятельность. Поэтому, по мнению специалистов, самыми полезными видами спорта являются те, где есть когнитивный компонент.

Ученые отметили, что самую большую пользу для организма и физического состояния человека приносят танцы, бег с препятствиями, катание на горных велосипедах. Кроме того, в список ученых вошло жонглирование, так как оно сочетает в себе спортивный компонент и жанр циркового искусства.

Как объясняют специалисты, во время подобных занятий организм человека сталкивается со сложным процессом. Мозг человека вынужден обрабатывать больше информации и при этом он получает еще и физическую нагрузку и тренирует мышцы.

Для поддержания физической формы человеку необходимо заниматься спортом не менее двух-трех раз в недели и при этом желательно добавить в процесс обязательный мыслительный фактор.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Научиться подтягиваться за 30 дней реально. Инструкция для новичков
06.07.2020 05:25    207
Девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась
15.06.2020 01:19    994
Анна Ризатдинова поделилась лайфхаком, который поможет сесть на шпагат
11.06.2020 07:44    231
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
02.06.2020 06:02    460
Эксперт назвала лучшие упражнения для желающих похудеть
10.02.2020 10:09    485
Скованы одной цепью: канадская фигуристка зацепилась волосами за партнера (ВИДЕО)
20.01.2020 00:38    1041
"Спортивна гордість" Ірану відмовилася виступати за країну
14.01.2020 07:02    436
Как убрать складки с живота за неделю
18.12.2019 10:55    637
Ученые рассказали, какое ежедневное занятие продлевает жизнь более, чем на 30%
12.11.2019 09:01    1317
Популярные виды растяжки: развиваем гибкость и сохраняем эластичность мышц
04.10.2019 08:16    559
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 