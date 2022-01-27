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Сломал ракетку и показал средний палец трибунам: Кирьос возмущен поведением фанатов

Сломал ракетку и показал средний палец трибунам: Кирьос возмущен поведением фанатов

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в финал Australian Open. В полуфинале они обыграли Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса.

Конфлікт з вболівальниками

У другому сеті, коли Гранольєрс і Себальос зробили зворотний брейк і рахунок став 4:3 на користь австралійців. Кірьос не міг керувати своїми емоціями.

Він зламав ракетку і показав трибунам середній палець.

Тенісист скаржився судді на шум трибун перед подачами, хоча весь матч він заводив глядачів. Також він був не згоден із торканням м'яча сітки, який визначає автоматика.

У результаті у 10-му геймі австралійці знову зробили брейк.

Відео істерики Кірьоса

 

Виступи австралійців

  • Раніше Кірьос лише раз виходив у парний фінал. У 2018-му він взяв титул у Ліоні з Джеком Соком.
  • Коккінакіс був у фіналі двічі, зокрема взяв титул у 2017-му у Брісбені з Джорданом Томпсоном.
  • У фінальній грі на Кірьос та Танасі Коккінакіс зустрінуться зі своїми земляками Меттью Ебдером та Максом Перселлом.
  • Australian Open-2022 завершиться 30 січня.

Источник: sport.24tv.ua/

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