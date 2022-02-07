Дружина Андрія Шевченка показала зворушливий знімок чоловіка і сина

Дружина легендарного українського спортсмена, футболіста і колишнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка, американська топ-модель Крістен Пазік поділилася з шанувальниками сімейним фото. У кадрі її чоловік позував з одним із синів.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Андрій і Крістіан стоять в спортивних костюмах на відкритому спортмайданчику.

"Час для сім'ї. Краще ліків немає", - лаконічно підписала пост Пазік.

Чим ділиться дружина Андрія Шевченка в Instagram

Источник: novyny.live/

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