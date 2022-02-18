Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:54
Просмотров: 78

Российская фигуристка Валиева осталась без медалей Олимпиады-2022 после падения в финале

Российская фигуристка Валиева осталась без медалей Олимпиады-2022 после падения в финале

Россиянка Камила Валиева, которая угодила в допинговый скандал на Олимпиаде-2022, не сумела завоевать медали турнира по фигурному катанию в Пекине. После победы в короткой программе 15-летняя спортсменка провалила выступление в произвольной.

Валиева не справилась с нервами и трижды допустила грубые ошибки при выполнении элементов. При этом один раз россиянка и вовсе упала на ледовое покрытие. Даже сложность программы не позволила ей завоевать хотя бы "бронзу".

Валиева расплакалась после выступления.

Представительница РФ не сумела сдержать эмоций и расплакалась прямо на льду. Неудачный прокат принес Камиле 141,93 балла (общий – 224,09) и отбросил ее на итоговое четвертое место.

Камила Валиева стала четвертой в Пекине.

Валиева упала во время выступления.

Олимпийской чемпионкой Пекина стала россиянка Анна Щербакова, набравшая по итогам двух программ 255,95 балла. "Серебро" завоевала ее соотечественница Александра Трусова (251,73), а "бронза" досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Анна Щербакова выиграла Олимпиаду-2022.

Александра Трусова стала вице-чемпионкой Пекина-2022.

Каори Сакамото взяла "бронзу" Игр-2022.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Результаты Олимпиады-2022 в женском фигурном катании.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Источник: news.obozrevatel.com/

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: драма, спорт

Читайте ещё:

Дружина Андрія Шевченка показала зворушливий знімок чоловіка і сина
07.02.2022 20:18    394
Новые «умные гантели» позволяют менять вес нагрузки с помощью голосовых команд
28.01.2022 12:10    667
Сломал ракетку и показал средний палец трибунам: Кирьос возмущен поведением фанатов
27.01.2022 10:32    552
Харьковский танцевальный дуэт выиграл международный турнир в Андорре
29.11.2021 12:59    544
Еще двое счастливчиков. Стали известны имена 8-го и 9-го участников финальной части чемпионата мира-2022 по футболу
15.11.2021 10:54    484
Королі та королеви вулиць: чому "ламаний танець" включили до програми Олімпіади
11.11.2021 09:28    439
Український лижник ледве не загинув у завалі на Кубку світу
25.08.2021 00:50    690
Журнал TIME назвал спортсмена года
11.12.2020 10:15    519
У Харкові відбувся фестиваль бойових мистецтв MADABATTLE
01.12.2020 13:04    618
В Украине сенсационно изменился официальный транслятор еврокубков до 2024 года
30.11.2020 13:04    655
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 