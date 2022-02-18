Российская фигуристка Валиева осталась без медалей Олимпиады-2022 после падения в финале

Россиянка Камила Валиева, которая угодила в допинговый скандал на Олимпиаде-2022, не сумела завоевать медали турнира по фигурному катанию в Пекине. После победы в короткой программе 15-летняя спортсменка провалила выступление в произвольной.

Валиева не справилась с нервами и трижды допустила грубые ошибки при выполнении элементов. При этом один раз россиянка и вовсе упала на ледовое покрытие. Даже сложность программы не позволила ей завоевать хотя бы "бронзу".

Представительница РФ не сумела сдержать эмоций и расплакалась прямо на льду. Неудачный прокат принес Камиле 141,93 балла (общий – 224,09) и отбросил ее на итоговое четвертое место.

Олимпийской чемпионкой Пекина стала россиянка Анна Щербакова, набравшая по итогам двух программ 255,95 балла. "Серебро" завоевала ее соотечественница Александра Трусова (251,73), а "бронза" досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Источник: news.obozrevatel.com/

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